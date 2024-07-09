Tasını tarağını toplayıp gidiyor! Gönül Dağı’na çok zamansız gelen veda

Son dönemde dizinin kulislerinde dolaşan bir iddia seyirciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak.
Son dönemde dizinin kulislerinde dolaşan bir iddia seyirciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak.
SÜRPRİZ AYRILIKLAR
Kulislerden gelen bomba iddialara göre, Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın dizinin yeni sezonunda olmayacağı konuşulmaya başlandı.
Bu gelişme dizinin takipçileri arasında şaşkınlıkla karşılandı.
Ancak sadece Hazal Çağlar değil dizideki diğer bazı önemli karakterlerin de ayrılacağı konuşuluyor. Gelecek bölümlerde bu iddiaların doğruluk payı merakla bekleniyor.
GEDELLİ KÖYÜNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ
Gönül Dağı'nın sevilen köyü Gedelli'de yaşananlar, izleyicileri her hafta farklı bir heyecana sürüklüyor.
Amca oğulları ve kızlar, yıl sonu yaklaşırken çocukların karne heyecanını paylaşırken, Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları dersler vermeye devam ediyor.
Öte yandan Selma'nın baş dönmesi ve gizemli rahatsızlığı, Taner başta olmak üzere herkesi endişelendiriyor. Elif'in erken doğum sancıları başlar ve hastane koridorlarında yaşanan çaresiz bekleyiş, Gedelli köyünü derinden etkiliyor.
Erkan ve Filiz'in isteme merasimi yaklaşırken, Zahide ve çocuklarının yurtdışından dönüşü köyde büyük bir heyecan yaratıyor.
Herkesin merakla beklediği bu özel gün, köyde unutulmaz anlara sahne olacak. Gönül Dağı, yeni bölümleriyle sürprizlerle dolu bir sezon vaat ediyor.