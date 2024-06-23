SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Mert Yazıcıoğlu görüşmelere başladı! Kızıl Goncalar'ın yerine geçecek! 2 oyuncu ayrılınca...

"Kızıl Goncalar", 19. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine geçici bir veda molası verdi. Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği dizi, sezon finaliyle birlikte beklenmedik gelişmeler ve açıklamalarla izleyiciyi merakta bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:19 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:19
Mert Yazıcıoğlu görüşmelere başladı! Kızıl Goncalar’ın yerine geçecek! 2 oyuncu ayrılınca...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali, izleyicileri heyecanlandıran gelişmelerle dolu bir bölümle ekranlara veda etti. Özellikle Cüneyd karakterini canlandıran genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun performansı ve diziyle ilgili açıklamaları, sezon sonrası merak konusu oldu.

Sezon finalinde, Cüneyd'in annesinin ölümü ve ardından yaşanan dramatik gelişmeler, izleyicileri şaşırtırken, Yazıcıoğlu'nun gelecek kariyer planlarına dair yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Oyuncu, yaz döneminde ailesiyle vakit geçirmeyi planladığını ve tiyatro sahnesinde yer almak istediğini belirtti.

Gelecek Planları ve Tiyatro Arzusu

Mert Yazıcıoğlu, dizi setinden dinlenmek için ayrıldıktan sonra tiyatro sahnesinde yer almayı arzuladığını dile getirdi. Ancak henüz net bir proje olmadığını ve üzerinde çalıştığı bazı görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Sinema ile tiyatro arasında kıyaslama yaparken de, her iki platformun da ayrı bir heyecan ve deneyim sunduğunu vurguladı.

Dizideki Rolü ve Tartışmalar

Yazıcıoğlu'nun "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansı, başlangıçta yapımcıların tercih etmediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun düşük bir ücretle rolü kabul ettiği ve performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandığı belirtiliyor. Bu durum, sosyal medyada ve medya platformlarında geniş tartışma konusu oldu.

Diziye Veda Eden İsimler ve Yeni Projeler

Dizideki bazı karakterlerin senaryo gereği vedalaşması, "Kızıl Goncalar"ın geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı. Özellikle Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç gibi isimlerin ayrılıkları, dizinin ilerleyen sezonları için nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırdı.

Kızıl Goncalar'ın Yerine Geçecek: Yeni Dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Başrolde

"Kızıl Goncalar"ın ardından NOW TV, yeni bir dizi projesini duyurdu. Bu yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım yer alacak. "Nazlı" ve "Demir" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak olan ikili, yeni bir hikaye ve farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
İstanbul’da tatil sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı
Ve Google masada! TBMM’de “Dijital Telif Yasası” görüşmeleri... Emek hırsızlığına son
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu!
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
SON DAKİKA