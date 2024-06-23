Mert Yazıcıoğlu görüşmelere başladı! Kızıl Goncalar’ın yerine geçecek! 2 oyuncu ayrılınca...

Gelecek Planları ve Tiyatro Arzusu Mert Yazıcıoğlu, dizi setinden dinlenmek için ayrıldıktan sonra tiyatro sahnesinde yer almayı arzuladığını dile getirdi. Ancak henüz net bir proje olmadığını ve üzerinde çalıştığı bazı görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Sinema ile tiyatro arasında kıyaslama yaparken de, her iki platformun da ayrı bir heyecan ve deneyim sunduğunu vurguladı.

Dizideki Rolü ve Tartışmalar Yazıcıoğlu'nun "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansı, başlangıçta yapımcıların tercih etmediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun düşük bir ücretle rolü kabul ettiği ve performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandığı belirtiliyor. Bu durum, sosyal medyada ve medya platformlarında geniş tartışma konusu oldu.

Diziye Veda Eden İsimler ve Yeni Projeler Dizideki bazı karakterlerin senaryo gereği vedalaşması, "Kızıl Goncalar"ın geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı. Özellikle Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç gibi isimlerin ayrılıkları, dizinin ilerleyen sezonları için nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırdı.

Kızıl Goncalar'ın Yerine Geçecek: Yeni Dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Başrolde "Kızıl Goncalar"ın ardından NOW TV, yeni bir dizi projesini duyurdu. Bu yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım yer alacak. "Nazlı" ve "Demir" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak olan ikili, yeni bir hikaye ve farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor.