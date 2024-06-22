EDHO’nun yıldızı Kurtlar Vadisi’nin efsanesiyle aynı dizide oynayacak! 20 yıl sonra bir ilk

GERİ DÖNÜYOR Hasan Baba, eski bir mafya babası olarak tanıtılıyor ve Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Ali Reşat Marnalı'nın da geçmişteki patronu olarak diziye entrika katıyor.

Karakterin kabadayılığı ve otoriter yapısı, çevresindeki mafya düzeni içinde yeni çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikliyor. Seyirciler, Hasan Baba'nın nasıl bir etki yaratacağını ve yeni dizi içindeki entrikaları büyük bir merakla bekliyor.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun, daha önce birçok unutulmaz karaktere hayat vererek Türk televizyonlarına damgalarını vurmuştu.

Her iki ismin güçlü oyunculuk performansları, onları dizi severlerin gözünde vazgeçilmez kılmıştı. Bu yeni projede, iki ünlü ismin bir kez daha aynı ekranda buluşması, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Bu büyük geri dönüş, Marnalı dizisinin Türk dizi sektörüne yeni bir soluk getirmesini ve eski hayranları yeniden ekran başına çekmesini bekleniyor. Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun'un yeni rolleri, onların oyunculuk kariyerlerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.