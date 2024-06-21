Teşkilat’ın eski başrolü ayrılık gerçeğini ilk kez açıkladı! Meğer diziden bu yüzden ayrılmış

Baysal, "Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik, karşılıklı ayrıldık" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Teşkilat dizisinde Baysal'ın ayrılığı kadar dikkat çeken başka değişiklikler de yaşandı. İkinci sezonda Çağlar Ertuğrul'un vedası ve deneyimli oyuncu Murat Yıldırım'ın kadroya katılması gibi önemli değişiklikler, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirdi.

Dördüncü sezonda ise Baysal'ın yerine Aybüke Pusat'ın dahil oluşu, dizinin dinamiklerinde önemli bir değişiklik yarattı.

YENİ HİKAYELER, YENİ MACERALAR Dizi, oyuncu kadrosundaki bu değişikliklerle birlikte yeni hikayelere ve maceralara yelken açarken izleyiciler de merakla bu yeni dönemin nasıl şekilleneceğini bekliyor. Yeni katılan oyuncuların hikayeye nasıl bir renk katacakları ve Teşkilat'ın izleyicileri nasıl bir yolculuğa çıkaracağı büyük bir merak konusu.