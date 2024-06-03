Gönül Dağı’nı yerle bir edecek ayrılık kararı! Bu vedaya yürek dayanmaz

Gönül Dağı dizisi bu sezon üç önemli karakterin ayrılığı ile seyirciyi derinden etkiledi. Her bir ayrılık, kendine özgü hikayesi ve getirdiği duygusal yük ile dikkat çekti. Karakterlerin yaşadıkları ani değişimler ve bu süreçlerdeki yoğun duygusal sahneler izleyicilerin duygularına tercüman oldu.