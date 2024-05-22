Kızılcık Şerbeti’nde öfkeden göz döndürecek veda; Doğa Giray aşkı tarihe gömülecek! Finale 2 kala...

"Kızılcık Şerbeti" dizisi geçtiğimiz hafta izleyicileri yine büyük bir merak içinde bıraktı. Fatih, Doğa'ya hislerini açıkladı ve ondan bir yanıt bekledi. Doğa ise, izleyicileri şaşırtan bir hamleyle Fatih'in teklifini kabul ettiğini açıkladı, ancak bunun bir koşulu olduğunu söyledi.
İzleyicilerin Merakla Beklediği Soru: Doğa'nın Şartı Ne?
Doğa'nın koşulu, sosyal medyada ve dizi forumlarında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Önceki bölümlerde Fatih, Doğa'dan annesiyle görüşmemesini istemişti.
Şimdi ise, Doğa'nın bu kez Fatih'e aynı şartı sunduğu ve bunun Fatih'i oldukça şaşırttığı iddia ediliyor. Bu durum, dizinin takipçileri arasında farklı tepkilere neden oluyor. Bazıları Doğa'nın Fatih'e geri dönmesini desteklerken, diğerleri ise Doğa'nın Giray ile yeni başlayan ilişkisine daha olumlu bakıyor.
Doğa Fatih'e geri dönerse Giray'ın yeni sezonda diziden ayrılacağı ileri sürülüyor.