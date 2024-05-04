İnci Taneleri’nde elem keder dinmiyor! Önce yaprak dökümü oldu derken şimdi de...

AZEM'İN ŞÜPHELİ TAKİBİ Azem, otele gelirken takip edildiğini fark etti. Otelde durumu İzzet'e anlatsa da beklediği ilgiyi bulamayınca konuyu uzatmadı. Bu takip, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

NECMİ'YE DUYGULARI HATA YAPTIRDI Necmi, bir süredir haber alamadığı Aleyna'nın akıbetini merak etmeye başladı. Duygularına yenik düşen Necmi, Aleyna'ya mesaj attı. Bu sırada Reyyaz, Cihan'a Aleyna'yı öldürmesini ve yanındaki adamlardan kurtulmasını istedi.

CİHAN, NECMİ'YE TEPKİLİ Konuşma sırasında Reyyaz, Aleyna'ya mesaj atan kişinin Necmi olduğunu öğrenince, Cihan'ın böyle basit bir hataya düşmesine çok sinirlendi. Otoparka geldiğinde, Cihan, Necmi'ye sert bir şekilde konuştu. Necmi, dayanamayarak otoparkı terk etti.

CİHAN, BABASINDAN AKIL ALDI Cihan, Necmi'nin takibi konusunda endişelerini Azem ile paylaştı. Berzan neler yaşandığını sorunca, Cihan cevap vermeden otoparktan çıktı. Daha sonra Reyyaz'ın teklifini Azem'le paylaştı. Azem, oğluna kimsenin aklına gelmeyen bir seçenek yaratmasını tavsiye etti.