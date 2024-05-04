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İnci Taneleri'nde elem keder dinmiyor! Önce yaprak dökümü oldu derken şimdi de...

İnci Taneleri 13. bölümüyle izleyicilerini şaşırtmaya devam etti. Bu haftaki bölümde yaşanan çarpıcı olaylar ve sürprizler, karakterlerin hayatlarını altüst ederken izleyiciler için de heyecan dolu anlar yarattı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:29 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:30
İnci Taneleri’nde elem keder dinmiyor! Önce yaprak dökümü oldu derken şimdi de...

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İnci Taneleri dizisi izleyicilerini şaşırtıcı gelişmelerle sarsmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan olaylar, izleyicileri şaşırtıyor. Romantizm ve dramın iç içe geçtiği hikayesiyle dizinin son bölümlerinde sürpriz gelişmeler yaşandı ve dizinin atmosferini tamamen değişti. Son bölümdeki gelişmelerin hemen akabininde gözler gelecek hafta yayınlanacak olan 14. bölüme çevrildi.

GÜNGÖR'DEN NUSRET'E AĞIR SÖZLER

Güngör, uzun süredir görmediği Nusret'i ilk gördüğünde, Nusret'in sarılarak hasret gidermek istemesi üzerine sert bir tepki verdi. Güngör, Nusret'e mahalledeki çocukları kötü etkilediğini söyleyerek sitem etti. Nusret ise bu sert eleştiriler karşısında şoke oldu.

NUSRET'İN TEPKİSİ

Nusret, Güngör'ün ağır eleştirilerinden sonra sinirlenerek kız kardeşi Hatice'nin sevgilisini otoparktan kovdu. Babasının kuaför dükkanında berber olmasını, ardından kız kardeşini isteyebileceğini ifade etti.

AZEM'İN ŞÜPHELİ TAKİBİ

Azem, otele gelirken takip edildiğini fark etti. Otelde durumu İzzet'e anlatsa da beklediği ilgiyi bulamayınca konuyu uzatmadı. Bu takip, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

NECMİ'YE DUYGULARI HATA YAPTIRDI

Necmi, bir süredir haber alamadığı Aleyna'nın akıbetini merak etmeye başladı. Duygularına yenik düşen Necmi, Aleyna'ya mesaj attı. Bu sırada Reyyaz, Cihan'a Aleyna'yı öldürmesini ve yanındaki adamlardan kurtulmasını istedi.

CİHAN, NECMİ'YE TEPKİLİ

Konuşma sırasında Reyyaz, Aleyna'ya mesaj atan kişinin Necmi olduğunu öğrenince, Cihan'ın böyle basit bir hataya düşmesine çok sinirlendi. Otoparka geldiğinde, Cihan, Necmi'ye sert bir şekilde konuştu. Necmi, dayanamayarak otoparkı terk etti.

CİHAN, BABASINDAN AKIL ALDI

Cihan, Necmi'nin takibi konusunda endişelerini Azem ile paylaştı. Berzan neler yaşandığını sorunca, Cihan cevap vermeden otoparktan çıktı. Daha sonra Reyyaz'ın teklifini Azem'le paylaştı. Azem, oğluna kimsenin aklına gelmeyen bir seçenek yaratmasını tavsiye etti.

REYYAZ'IN ŞAŞIRTICI MİSAFİRİ

Cihan, Reyyaz'ın yanına geldiğinde, Reyyaz'ın misafiri Elif'ti. Elif'i "Hoş geldin gülüm" diye karşılayan Reyyaz, Cihan'ı şaşkınlığa uğrattı. Bu sırada, Ayça, şarkı söylemek için heyecanla sahneye çıktı.

AYÇA'NIN BÜYÜLEYİCİ PERFORMANSI

Azem, öğrencisi Ayça'yı sakinleştirerek onu motive etti. Ayça, şarkısıyla herkesi mest ederken, Piraye dayanamayarak Azem'in elini tuttu. Seyirciler, Ayça'nın performansını ayakta alkışladı. Elif ise Reyyaz'ın üvey babası olduğunu açıkladı.

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