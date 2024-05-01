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"Eğer diziden gitmeseydim..." Gönül Dağı'nın Dilek'inden 2 yıl sonra gelen itiraf!

Gülsim Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanmış ve Berk Atan ile olan uyumuyla ekrana kilitlenme sebebi olmuştu. İki sezon boyunca dizide yer alan İlhan, performansıyla göz doldurmuş ve karakterle özdeşleşmişti. Ancak dizinin ikinci sezonunun sonunda projeden ayrılması, hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. İki yıllık bir sessizliğin ardından Gülsim Ali İlhan, bu ayrılığın perde arkasını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:08 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 15:10
Eğer diziden gitmeseydim... Gönül Dağı’nın Dilek’inden 2 yıl sonra gelen itiraf!

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Gönül Dağı dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Dilek'i canlandıran Gülsüm Ali İlhan performansıyla izleyicileri büyülemişti. Berk Atan ile olan muhteşem uyumuyla dikkat çeken İlhan diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Ancak ayrılığının ardından geçen zaman içinde yapılan beklenmedik bir açıklama dizinin hayranlarını şaşırttı.

AYRILIĞIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Gülsüm Ali İlhan uzun süren sessizliğini bir röportajda bozarak, "Gönül Dağı ile ilgili içimde kalan en büyük hayal, güzel bir sahneyle o çocuğa dokunabilmekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'dan buruk ''çocuk'' itirafı!

Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikayeleri yarım kaldı. Masaldı o" dedi.

DİLEK KARAKTERİNİN SONU

Gönül Dağı'nın dokusunda bir dönüm noktası olarak kaydedilen Asuman ve Ramazan'ın düğün günü dizinin dramatik yapısını pekiştirdi.

Dilek bölgeye görev için gitmiş ve dizinin geçen sezon finallerinde, doğuma az bir zaman kala tehlike altında kalarak hayatını kaybetmişti. Taner'in gözyaşları ise hikayenin yarattığı etkiyi artırarak izleyicileri derinden sarsmıştı.

Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz.

İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

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