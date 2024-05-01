"Eğer diziden gitmeseydim..." Gönül Dağı'nın Dilek'inden 2 yıl sonra gelen itiraf!

DİLEK KARAKTERİNİN SONU Gönül Dağı'nın dokusunda bir dönüm noktası olarak kaydedilen Asuman ve Ramazan'ın düğün günü dizinin dramatik yapısını pekiştirdi.

Dilek bölgeye görev için gitmiş ve dizinin geçen sezon finallerinde, doğuma az bir zaman kala tehlike altında kalarak hayatını kaybetmişti. Taner'in gözyaşları ise hikayenin yarattığı etkiyi artırarak izleyicileri derinden sarsmıştı.

Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.