2 oyuncu kadrodan ayrıldı! Hudutsuz Sevda’da soğuk duş etkisi yaratacak veda; Final gibi değişiklik...

2 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK Dizinin yeni bölümünde Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda edecek. Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu da ekibe veda etmişti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Zeynep'in Kaderi Ne Olacak? "Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim ise Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için kararlı bir şekilde harekete geçer.

Zeynep'in başına gelenler karşısında çaresizce üzülen Rızvan Leto, kızının güvenliği için endişelenirken, Halil İbrahim ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Ancak, Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir, yoksa başka bir plan mı yapacaktır, merakla beklenmektedir.

Peki Zeynep'in sağlık durumu nasıl olacak, kurtulabilecek mi, yoksa daha büyük bir tehlike mi beklemektedir soruları akılları meşgul etmektedir. "Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakırken, Zeynep'in kaderi ve Halil İbrahim'in intikamı, seyircilerin beklediği cevaplar arasında yer almaktadır.