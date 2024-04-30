SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

2 oyuncu kadrodan ayrıldı! Hudutsuz Sevda'da soğuk duş etkisi yaratacak veda; Final gibi değişiklik...

"Hudutsuz Sevda" dizisi, son zamanlarda izleyiciler arasında büyük bir değişim ve sürpriz dalgası yaratıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı bu yapım, adeta bir oyuncu değişim rüzgarıyla gündeme gelmeye başladı. Dizide, peşi sıra veda edecek isimlerin haberleri dizi takipçileri arasında eleştirilmeye başlandı. Peki, kadroya veda edecek isim kim? İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:36 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:37
2 oyuncu kadrodan ayrıldı! Hudutsuz Sevda’da soğuk duş etkisi yaratacak veda; Final gibi değişiklik...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi sonunda netlik kazandı.

FİNAL TARİHİ BELLİ

MedYapım imzası taşıyan dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 30 Mayıs'ta sezon finali yapmayı planlıyor. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna, iki oyuncu katılıyor.

2 İSİM KADROYA KATILDI

Zehra Yılmaz ve Elçin Zehra İrem, "Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosuna katıldı.

2 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK

Dizinin yeni bölümünde Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda edecek.

Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu da ekibe veda etmişti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in Kaderi Ne Olacak?

"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim ise Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için kararlı bir şekilde harekete geçer.

Zeynep'in başına gelenler karşısında çaresizce üzülen Rızvan Leto, kızının güvenliği için endişelenirken, Halil İbrahim ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır.

Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Ancak, Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir, yoksa başka bir plan mı yapacaktır, merakla beklenmektedir.

Peki Zeynep'in sağlık durumu nasıl olacak, kurtulabilecek mi, yoksa daha büyük bir tehlike mi beklemektedir soruları akılları meşgul etmektedir.

"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakırken, Zeynep'in kaderi ve Halil İbrahim'in intikamı, seyircilerin beklediği cevaplar arasında yer almaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA