2 oyuncu kadrodan ayrıldı! Hudutsuz Sevda’da soğuk duş etkisi yaratacak veda; Final gibi değişiklik...

Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi sonunda netlik kazandı.
Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi sonunda netlik kazandı.
FİNAL TARİHİ BELLİ
MedYapım imzası taşıyan dizi, yeni bir değişiklik olmazsa 30 Mayıs'ta sezon finali yapmayı planlıyor. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna, iki oyuncu katılıyor.
2 İSİM KADROYA KATILDI
Zehra Yılmaz ve Elçin Zehra İrem, "Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosuna katıldı.
2 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK
Dizinin yeni bölümünde Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda edecek.
Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu da ekibe veda etmişti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeynep'in Kaderi Ne Olacak?
"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim ise Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için kararlı bir şekilde harekete geçer.
Zeynep'in başına gelenler karşısında çaresizce üzülen Rızvan Leto, kızının güvenliği için endişelenirken, Halil İbrahim ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır.
Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Ancak, Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir, yoksa başka bir plan mı yapacaktır, merakla beklenmektedir.
Peki Zeynep'in sağlık durumu nasıl olacak, kurtulabilecek mi, yoksa daha büyük bir tehlike mi beklemektedir soruları akılları meşgul etmektedir.
"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakırken, Zeynep'in kaderi ve Halil İbrahim'in intikamı, seyircilerin beklediği cevaplar arasında yer almaktadır.