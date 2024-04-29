Estetik oluştu! Cenk Eren bir kez daha bıçak altına yatıyor! “Nazar değdirdiniz” deyip duyurdu! Dua istedi

Yüz gerdirme ameliyatı olan ve "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Eren'in çok konuşulan estetiğinin faturası da ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Cenk Eren derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırdı. Bu tür ameliyatların fiyatları hastaneden hastaneye değişiyor olup 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olduğu öğrenildi.