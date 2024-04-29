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Estetik oluştu! Cenk Eren bir kez daha bıçak altına yatıyor! “Nazar değdirdiniz” deyip duyurdu! Dua istedi

Yüz gerdirme operasyonu yaptıran Cenk Eren, operasyon sonrası bantlı yüzünü takipçileriyle paylaşarak uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Daha genç görünmek için bıçak altına yatan şarkıcı Cenk Eren, bu sefer de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. İşte “Nazar değdirdiniz” diyen Cenk Eren’in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 16:42 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:42
Estetik oluştu! Cenk Eren bir kez daha bıçak altına yatıyor! “Nazar değdirdiniz” deyip duyurdu! Dua istedi

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Sosyal medya hesabında estetik geçirdiğini açıklayan ve son halini yayınlayan Cenk Eren'in değişimi uzun bir süre gündem oldu.

Yüz gerdirme ameliyatı olan ve "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Eren'in çok konuşulan estetiğinin faturası da ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Cenk Eren derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırdı. Bu tür ameliyatların fiyatları hastaneden hastaneye değişiyor olup 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olduğu öğrenildi.

Hem son hali hem de estetik için ödediği fiyatla uzun süre gündemde kalan Cenk Eren, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

Cenk Eren bu sefer de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Eren, şu paylaşımı yaptı: "Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."

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