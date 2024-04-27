37’lik şarkıcı şimşek hızıyla eridi! 1 ay 5 günde 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti: Günde 2.5 litre su tüketerek...

İREM DERİCİ'NİN FİT KALMA FORMÜLLERİ
1. Arpa Suyu Diyeti
İrem Derici'nin kilo verme serüveninde başvurduğu ilk yöntem, arpa suyu diyeti. Arpa suyu, doyurucu özellikleri ve metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle bilinir. Bu diyet, Derici'nin kilo verme sürecinde önemli bir rol oynamış.
2. Chia Tohumu
Sağlıklı yağlar ve yüksek lif içeriği ile chia tohumu, Derici'nin diyetinde önemli bir yer tutuyor. Tokluk hissini uzun süre koruması sayesinde, gün içerisindeki açlık krizlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
3. Dengeli Su Tüketimi
Derici, su tüketiminin metabolizmayı canlandırdığını ve vücuttaki sıvı dengesini sağlamada kritik bir faktör olduğunu belirtiyor. Günlük 2,5 litre su tüketimi, bu süreçte onun en büyük yardımcılarından biri olmuş.