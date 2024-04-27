37’lik şarkıcı şimşek hızıyla eridi! 1 ay 5 günde 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti: Günde 2.5 litre su tüketerek...

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI İrem Derici, sağlıklı kilo vermenin sırrını aç kalmamaktan geçtiğini ifade ediyor. Gün içerisinde kuru kayısı ve çiğ badem gibi enerji veren atıştırmalıklar tüketerek hem enerji kaybını önlerken hem de kilo kontrolü sağlıyor. Bu besinler, ona hem gerekli enerjiyi sağlıyor hem de açlık hissini kontrol altında tutuyor.

Derici'nin bu yöntemleri uygulayarak ilk iki haftada 9 kilo, toplamda ise 5 haftada 20 kilo verdiği bilgisi dikkatleri çekiyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme rutinleri, su tüketimi ve ara öğünlerde sağlıklı seçimler yapması, onun bu başarısını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ UYARI: Uzmanlar bu tür hızlı kilo kayıplarının sağlık açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet programı, uzman bir diyetisyen eşliğinde yürütüldüğünde hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.