Kızılcık Şerbeti Alev için başrol değişimi; 1-2-3 değil tam 4 oyuncu ayrıldı! Yerine gelecek isim...

Ve Umut'un kendi evinde Nursema'yı aldatması, izleyicileri şoke etti ve ilişkinin geleceği hakkında büyük bir belirsizlik oluşturdu. Sonunda, Nursema ve Umut çifti boşanma kararı alarak diziye veda ediyor, Ünallar köşkünde gerilim doruk noktasına ulaşacak.

Alev Diziden Ayrılacak Mı? Kızılcık Şerbeti Umut'un Nilay'ı aldatması sonrası ilginç gelişmeler yaşanacağı sosyal medyada konuşuluyor. İddialara göre, Umut'un Nursema'dan boşandıktan sonra Alev'le birlikte olacağı öne sürülüyor. Bu gelişme sonrası Alev'in Apo'dan ayrılacağı ve diziden de gideceği iddia ediliyor.

4 İsim Gitti Settar Tanrıöğren'den sonra diziye veda eden oyuncular arasında Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da bulunuyor. Bu ayrılıklar izleyicileri derinden etkilerken, Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer'in de diziye veda ettiği hatırlatılıyor.

Settar Tanrıöğen'in Dönüşü: Dizinin hayranları, Settar Tanrıöğen'in rolüne geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Ancak, usta oyuncunun bu konudaki kararı hala netlik kazanmış değil.