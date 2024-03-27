Erkan Petekkaya’nın acı günü! Babası Akın Petekkaya vefat etti! Kötü haberi böyle duyurdu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vurgun, Dila Hanım, Paramparça, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan 53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vurgun, Dila Hanım, Paramparça, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan 53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Petekkaya, babasının cenaze bilgilerini de paylaştı.
"CANIM BABAMI KAYBETTİK"
Petekkaya, şu ifadeleri kullandı: "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin"
Petekkaya'nın paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi.
ANNESİNİ DE TOPRAĞA VERDİ!
Öte yandan Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya, 2020'de yaşama veda etmişti. Şerife Petekkaya, Acarkent Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Beykoz'da toprağa verilmişti.