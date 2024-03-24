Berk Göktaş kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu bildi mi?

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş, izleyicilerin ve yarışma severlerin merak konusu haline geldi. İşte genç yeteneğin hakkında merak edilenler...
atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş, izleyicilerin ve yarışma severlerin merak konusu haline geldi. İşte genç yeteneğin hakkında merak edilenler...
BERK GÖKTAŞ KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.
Göktaş, son olarak "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılarak izleyicileri şaşırtmayı başardı. İstanbul'dan yarışmaya katılan genç bilgisayar mühendisi, gösterdiği üstün performansla 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru cevaplayarak 5 milyonluk soruyu açma hakkını kazandı.
5 milyonluk soru, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) birinci dönem milletvekillerinden birinin ilini doğru eşleştirmeyi gerektiriyordu. Ancak Berk Göktaş, zekası ve genel kültürüyle bu zorlu soruyu da doğru cevaplayarak büyük bir başarı elde etti.
Berk Göktaş'ın başarısı, sadece bireysel değil, aynı zamanda gençlerin potansiyelini ve ülkenin yeteneklerini ortaya çıkarma konusundaki önemli bir örneği temsil ediyor. Göktaş'ın, yurt dışında yüksek lisans yapma isteği de akademik hırslarının ve başarı arzusunun bir göstergesi olarak görülüyor.
Berk Göktaş'ın 5 milyonluk soruya vereceği cevap ve yarışmadaki etkileyici performansı, "Kim Milyoner Olmak İster?" programının yeni bölümünde atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak