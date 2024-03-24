Berk Göktaş kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu bildi mi?

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş, izleyicilerin ve yarışma severlerin merak konusu haline geldi. İşte genç yeteneğin hakkında merak edilenler...

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.