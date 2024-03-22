Teşkilat dizisinden acil final kararı; 1 değil tam tamına 2 başrol oyuncusuyla yolları ayırdı

Teşkilat, başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gibi isimleri barındıran oyuncu kadrosu ve olay örgüsüyle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Pazar günü, aksiyon ve heyecan dolu sahneler ekrana gelmişti. Şimdi ortaya atılan iddialar arasında dizinin final yapacağı konuşuluyor.
DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Teşkilat dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağı ileri sürülüyor. Eylül ayında ise yeni sezon bekleniyor. İlerleyen zamanlarda dizinin akıbeti belli olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, izleyicileri derin bir maceraya sürüklemeye devam ediyor. Son bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dorukta olduğu yeni bölüm, karakterler arasındaki gerilimi ve tehlikeli görevleri izleyenleri ekran başına kilitliyor.