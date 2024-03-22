SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Teşkilat dizisinden acil final kararı; 1 değil tam tamına 2 başrol oyuncusuyla yolları ayırdı

Teşkilat dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son dönemde reytingleri düşen dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı alıp almadığı da merak ediliyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Teşkilat dizisi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 14:31 Güncelleme 22 Mart 2024, 14:31
Teşkilat dizisinden acil final kararı; 1 değil tam tamına 2 başrol oyuncusuyla yolları ayırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teşkilat, başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gibi isimleri barındıran oyuncu kadrosu ve olay örgüsüyle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Pazar günü, aksiyon ve heyecan dolu sahneler ekrana gelmişti. Şimdi ortaya atılan iddialar arasında dizinin final yapacağı konuşuluyor.

DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Teşkilat dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağı ileri sürülüyor. Eylül ayında ise yeni sezon bekleniyor. İlerleyen zamanlarda dizinin akıbeti belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, izleyicileri derin bir maceraya sürüklemeye devam ediyor. Son bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dorukta olduğu yeni bölüm, karakterler arasındaki gerilimi ve tehlikeli görevleri izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak merak konusu. Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılırken, aralarındaki gerilim de doruk noktasına ulaşır. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalır.

Ancak ekip, ne olursa olsun Ömer'in yanında durmaya kararlıdır. Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain planlarını bozmak için Teşkilat, harekete geçer. Ekip için en önemli olan şey, vatanın onuru ve şerefidir.

Bu uğurda mücadele eden Teşkilat, gizli kahramanlarının da desteğiyle bu zorlu görevin üstesinden gelmeye çalışacaktır.

Teşkilat'ın yeni bölümü, izleyicilere soluksuz bir macera vaat ediyor.

Dizinin sadık izleyicileri, bu heyecan dolu serüvene tanıklık etmek için sabırsızlanıyor. Teşkilat'ın gizemli dünyasında, gerilim ve aksiyon dolu anlar için ekran başına geçmeye hazır olun!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
İHH
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu’nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Bağcılar’daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...
The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi
Son dakika: MİT Kamışlı’da avladı! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Seydo kod adlı Halil Tekin etkisiz hale getirildi
Galatasaray’dan büyük bomba! Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL kazanmaya 1 soru uzaklıkta!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
SON DAKİKA