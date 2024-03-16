İnci Taneleri dizisi yapımcılarından yıkım getirecek karar; Başrol oyuncusu sonunda değişiyor

İnci Taneleri dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Başarılı oyuncunun diziden ayrılma sebebiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinin nasıl bir rotada ilerleyeceği ve hangi karakterlerle devam edeceği ise izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.