İnci Taneleri dizisi yapımcılarından yıkım getirecek karar; Başrol oyuncusu sonunda değişiyor

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde Kubilay Aka'nın projeden ayrılma kararını aldığını ve bu yönde hazırlıkların yapıldığını iddia ediliyor.
İzleyiciler Kubilay Aka'nın "İnci Taneleri"ndeki macerasının sona erip ermediğini merakla bekliyor.
Gelecek bölümde yaşanacak gelişmelerle birlikte dizinin nasıl bir rotada ilerleyeceği ve Cihan karakterinin geleceği hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Dilber oğlunun yanına gelmesiyle biraz rahatlamıştı. Ancak şimdi Zahir'den tamamen kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştı.
Azem ise Cihan ile doğru bir iletişim kurabilmek için çabalamaktan vazgeçmemişti. Cihan'ın kafası ise aslında babasıyla ilgili iyice karışmıştı. Azem, Piraye'nin ailesiyle aynı yerde çalışmak istemediğini belirttiğinde, Piraye ona reddedemeyeceği bir teklif sunarak geri döndü.