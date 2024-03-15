Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Ateş Kuşları ekibi, birlikte geçirdikleri keyifli anların yanı sıra, dizinin başarısını kutlamış oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?

Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır? Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

Kara ve Sultan'ın işledikleri cinayetlere vakıf olan Seyfi, foyalarını ortaya çıkarabilmiş midir? Seyfi sahte torun meselesi için kendisinden hesap soran Ayça'nın kucağına nasıl bir bomba bırakacaktır?

Torununa, Yusuf'una kavuşmanın mutluluğuyla içi içine sığmayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunacaktır. Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali'nin yaşayacağı büyük şok ne olacaktır?