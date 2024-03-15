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Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları’nda bulunan Söğüt 1299 Restoranı'nda düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının zengin lezzetleriyle donatılmış bir menü sunuldu. İşte iftardan kareler...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 12:24 Güncelleme 15 Mart 2024, 12:36
Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

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İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Ali Önsöz, Emin Gürsoy, Naz Sayıner, Şahin Çelik ve Ergül Miray Şahin gibi Ateş Kuşları dizisinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi.

İftar sonrasında ise ekip, Bozdağ Film Platoları içerisinde yer alan Söğüt Kahvesi'nde hep beraber kahve içti.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, bu güzel buluşma sırasında yaptığı konuşmada, dizinin 2 sezon boyunca başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirterek, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve set ekibiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ateş Kuşları ekibi, birlikte geçirdikleri keyifli anların yanı sıra, dizinin başarısını kutlamış oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?

Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır? Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

Kara ve Sultan'ın işledikleri cinayetlere vakıf olan Seyfi, foyalarını ortaya çıkarabilmiş midir? Seyfi sahte torun meselesi için kendisinden hesap soran Ayça'nın kucağına nasıl bir bomba bırakacaktır?

Torununa, Yusuf'una kavuşmanın mutluluğuyla içi içine sığmayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunacaktır. Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali'nin yaşayacağı büyük şok ne olacaktır?

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