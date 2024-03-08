Kızıl Goncalar’da Şok Ayrılık Krizi! O İsmin Yerine Çukur’dan Sürpriz Transfer Gerçekleşti

Batuhan Yüzgüleç, Affan Malikler karakterine hayat verecek ve "Fani" tarikatına katılarak annesi Ayza ile birlikte büyük bir oyunun parçası olacak. Yüzgüleç, daha önce Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği Suma filmiyle ödül almış ve "Bizim Hikaye" ve "Çukur" gibi unutulmaz dizilerde de rol almıştı.

Levent, Zeynep'i göndermek üzereyken beklenmedik bir haberle köşeye sıkışır ve kızıyla Zeynep'in kaderi arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu kararın hem aile hem de ilişkiler üzerinde büyük etkileri olacağı düşünülüyor.

Zeynep ve Levent arasında yaşanan zorlu kararlar ve beklenmedik gelişmeler meydana geldi.

Öte yandan, Naim'in planları da dizinin gidişatını değiştirecek nitelikte. Meryem'i şüpheli bulan Naim, Zeynep üzerinden bir sınav yapmaya karar verir. Zeynep'in yurtdışına kaçamaması, onun Cüneyd'den de kaçamayacağı gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur.

Meryem ve Beste ise kızlarını kurtarmak için son derece riskli bir plan yaparlar. Ancak bu tehlikeli oyunda Meryem ve Zeynep, ölümle burun buruna gelirler.