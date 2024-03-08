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Kızıl Goncalar'da Şok Ayrılık Krizi! O İsmin Yerine Çukur'dan Sürpriz Transfer Gerçekleşti

"Kızıl Goncalar" dizisi, yeni bir transferle gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca "Çukur" dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim, bu kez "Kızıl Goncalar" ailesine katıldı. Peki, kadroya katılan isim kim? İşte merak edilenler haberimizde....

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 08:01 Güncelleme 08 Mart 2024, 08:01
Kızıl Goncalar’da Şok Ayrılık Krizi! O İsmin Yerine Çukur’dan Sürpriz Transfer Gerçekleşti

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Kızıl Goncalar dizisinde bomba bir gelişme yaşandı! Diziye Çukur'dan sürpriz bir transfer gerçekleşti. Başrol oyuncusunun değişmesi dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Peki, Çukur'dan hangi oyuncu Kızıl Goncalar'a katıldı?

YENİ KARARLAR YENİ İSİMLER

"Kızıl Goncalar" dizisi hakkında yeni kararlar çıkmaya devam ediyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, kadrosuna yeni bir ismi daha ekleyerek merak uyandırmıştı.

Bazı haberlere göre, diziye bir anne-oğul karakterinin katılacağı konuşulmuş, anne rolü için usta oyuncu Melisa Doğu'nun seçildiği biliniyordu. Ancak oğul karakteri için yapılan titiz çalışmanın ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Batuhan Yüzgüleç'in seçildiği ortaya çıktı.

Batuhan Yüzgüleç, Affan Malikler karakterine hayat verecek ve "Fani" tarikatına katılarak annesi Ayza ile birlikte büyük bir oyunun parçası olacak. Yüzgüleç, daha önce Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği Suma filmiyle ödül almış ve "Bizim Hikaye" ve "Çukur" gibi unutulmaz dizilerde de rol almıştı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Levent arasında yaşanan zorlu kararlar ve beklenmedik gelişmeler meydana geldi.

Levent, Zeynep'i göndermek üzereyken beklenmedik bir haberle köşeye sıkışır ve kızıyla Zeynep'in kaderi arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu kararın hem aile hem de ilişkiler üzerinde büyük etkileri olacağı düşünülüyor.

Öte yandan, Naim'in planları da dizinin gidişatını değiştirecek nitelikte. Meryem'i şüpheli bulan Naim, Zeynep üzerinden bir sınav yapmaya karar verir. Zeynep'in yurtdışına kaçamaması, onun Cüneyd'den de kaçamayacağı gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur.

Meryem ve Beste ise kızlarını kurtarmak için son derece riskli bir plan yaparlar. Ancak bu tehlikeli oyunda Meryem ve Zeynep, ölümle burun buruna gelirler.

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