Aldatmak’ın sevilen oyuncusu Feyza Sevil Güngör’den canlandırdığı Oylum karakterine tavsiyeler!

Oylum ile bir konuşma fırsatı yakalasa neler söylemek ister diye sorulan Feyza Sevil Güngör "Oylum'a yaşadığı her şeyi gördüğümü, yaşadıklarının çok zor olduğunun farkında olduğumu ama kendisinin sandığından daha güçlü olduğunu söylemek isterdim. Başkalarından önce kendine ihtiyacı olduğunu söylerdim. Yalnız kalmaktan korktuğunu ama bu yalnızlığı, başkalarının sağlayacağı güvenli alanlarla yok edemeyeceğini bilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HER DUYGU BİRBİRİNDEN FARKLI"

Oylum ile yoğun bir bağ kuran Güngör sözlerine "Hayatı boyunca hayalleri uğruna göremediği desteği bir başkasında gördüğünde karşı koyamadığı bir hisle, zaafla, mücadele etmeyi bırakıp, destek olan kişilere duyduğu minnetle hayati kararlar almaması gerektiğini söylerdim. Minnet, aşk, şefkat, güven, tutku bunlar birbirinden başka duygular. Birinin olması diğerlerinin de geleceği anlamına gelmiyor" şeklinde devam etti.

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