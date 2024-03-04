Bahar, Timur’u köşeye sıkıştırıyor! Aldattığını bu kez öğrenecek mi? Evdeki büyük sürpriz...

BAHAR DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Show tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar , 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanmıştır.

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.