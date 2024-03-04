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Bahar, Timur'u köşeye sıkıştırıyor! Aldattığını bu kez öğrenecek mi? Evdeki büyük sürpriz...

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yeni dizisi 'Bahar'ın 5 Mart günü ekrana gelecek 4. Bölümünden ilk kareler izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölümde, Bahar'ın büyük bir sınavla karşı karşıya kalacağı öne çıkıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 14:07 Güncelleme 04 Mart 2024, 14:40
Bahar, Timur’u köşeye sıkıştırıyor! Aldattığını bu kez öğrenecek mi? Evdeki büyük sürpriz...

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, "Bahar" dizisinin 4. bölümü bekleniyor. Yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler...

Bahar, Timur'un açığını yakalıyor! Ancak Bahar'ın yeni başladığı hastane macerasında da mücadele etmeye devam edecek.

Aile içinde hesaplaşmalar yaşanırken Cihan Taşkeski'nin hastaneye gelişi, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirecek.

Bahar, aynı zamanda Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'un evde büyük bir sürprizle karşılaşacak; Parla!

Bahar'ın kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

BAHAR DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Show tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar , 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanmıştır.

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Bahar dizisi oyuncuları arasında;

Demet Evgar,

Buğra Gülsoy,

Mehmet Yılmaz Ak,

Ecem Özkaya,

Füsun Demirel,

Elit Andaç Çam,

Demirhan Demircioğlu,

Nil Sude Albayrak,

Sena Kalıp,

Alisa Sezen Sever,

Hatice Aslan gibi önemli isimler yer alıyor.

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