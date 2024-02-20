Önce Dicle gitti derken şimdi de... Yalı Çapkını’nda yangın yerine çevirecek ayrılık kararı!

Diziye veda edecek olan karakterin kim olduğu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 58. bölümde yaşananlar, izleyicileri finalin nasıl bir sürprizle karşılayacağı konusunda spekülasyonlara sürükledi. Vedaya hazır mıyız? Hangi ismin diziden ayrılacağı ise heyecanla beklenen bir diğer soru.