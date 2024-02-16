Sandık Kokusu dizisinde başrol değişikliği kararı: Seyirciyi sırtından yaralayacak ayrılık haberi geldi

Dizinin baş karakterlerinden biri olan Adnan'ın, "boşanmaya karar verdim" sözleriyle geceye damga vururken, yaşanacak olan ayrılık depremi seyircileri şoka uğrattı.

İlerleyen Bölümlerde Neler Olacak?

Karsu ve Irmak'ın kavgasıyla birlikte Reha ve Adnan'ın eğlence dolu anları, dizinin geleceği hakkında ipuçları sunarken, Karsu'nun Ozan'ı bulmak için polise gitme kararı alması ve Atilla'nın nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.