Melisa Döngel’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! İlk kez konuştu! “Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse...”

AŞK İDDİALARINA YANIT

Dün gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katılan Döngel, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Cadde'de yer alan habere göre; oyuncu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı" iddiasına cevap verdi.

"Hayatımda kimse yok, keşke birisi olsa" diyen Döngel, şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil.

Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım"

Aşka kapılarını sonuna kadar açtığını dile getiren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşk kadınıyım diyebilirim ama aday yok.

Duygusal bir kadınım. Aşka ve sevgiye önem veririm. Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse birisi, ben de ona koşarım"