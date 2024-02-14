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Melisa Döngel’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! İlk kez konuştu! “Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse...”

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Melisa Döngel, “Arkadaşımın sevgilisiyle olmadım ama 'asla' demem. Yapmamaya özen gösteririm” açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, geçen günlerde ise Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Döngel, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 13:37 Güncelleme 14 Şubat 2024, 13:53
Melisa Döngel’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! İlk kez konuştu! “Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse...”

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son dönemlerde ise açıklamalarıyla konuşuldu.

Döngel, geçen günlerde "Arkadaşımın sevgilisiyle olmadım ama 'asla' demem. Yapmamaya özen gösteririm. Etkilendiysek ne yapalım, geçmiş olsun" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz sözleri

Bu açıklamasıyla uzun süre gündem olan oyuncu, daha sonra ise Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettirdi.

AŞK İDDİALARINA YANIT
Dün gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katılan Döngel, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Cadde'de yer alan habere göre; oyuncu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı" iddiasına cevap verdi.

"Hayatımda kimse yok, keşke birisi olsa" diyen Döngel, şu ifadeleri kullandı: "Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil.

Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım"

Aşka kapılarını sonuna kadar açtığını dile getiren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşk kadınıyım diyebilirim ama aday yok.

Duygusal bir kadınım. Aşka ve sevgiye önem veririm. Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse birisi, ben de ona koşarım"

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