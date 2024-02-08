PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ve Kızılcık Şerbeti dizisi için flaş karar; Senaryo ve başroller değişecek!

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ardı ardına ameliyatlara alındı. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Tanrıöğen'in son durumu merakla bekleniyor. Dizinin yapım ekibi, Tanrıöğen'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurmuş olsa da, oyuncunun sağlık durumu hala belirsizliğini koruyor. Bu durum, "Kızılcık Şerbeti" adlı dizinin senaryosunda da değişikliklere sebep olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 14:15 Güncelleme 08 Şubat 2024, 14:15
Ve Kızılcık Şerbeti dizisi için flaş karar; Senaryo ve başroller değişecek!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması, sevenlerini derin endişeye sürükledi. Ancak, yapımcılar ve oyuncu arkadaşları, Tanrıöğen'in ameliyata alındığını ve başarılı bir şekilde operasyon geçirdiğini duyurarak hayranlarını bir nebze rahatlattı.

Tanrıöğen'in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, yoğun bakımda tutulan Tanrıöğen hakkında açıklama yaparak gelişmeleri bekleyeceklerini belirtti.

Bu durum, dizinin senaryosunda da değişikliklere neden olabileceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Yoğun bakımdan normal odaya alınan Tanrıöğen'e doktorlar ziyaretçi kısıtlaması getirirken, setlere dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Ancak, yapımcı Sina Koloğlu'nun dikkat çeken açıklamaları, dizinin çekimlerine devam edileceğini ve Apo karakterinin yokluğuyla ilgili bir açıklama hazırlandığını gösterdi.

50. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öte yandan, "Kızılcık Şerbeti"nin 50. Bölümünde yaşanacaklar da merak konusu. Ömer'in Kıvılcım'ı tekrar kazanma çabaları, Fatih ve Doğa'nın boşanması, Alev'in ilişkisindeki değişiklikler ve diğer karakterlerin yaşadığı olaylar dizinin gelecek bölümünde izleyicilere karmaşık anlar yaşatacak.

Bu gelişmelerle birlikte, dizinin izleyicileri ve hayranları, hem Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hem de dizinin senaryosundaki olası değişiklikler konusunda yakından takipte olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn çabası! Özgür Özel’i sümen altı etti Yomra’ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?
Uluslar Ligi kuraları çekiliyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn İstanbul’a geldi
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
SON DAKİKA