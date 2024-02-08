TURABİ GİTTİ Mİ, NEDEN YOK? Survivor Turabi elendi mi, diskalifiye mi oldu? Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2024 All Star'da heyecan dolu anlar yaşanırken, geçtiğimiz haftalarda sakatlık geçiren ve uzun bir süre tedavi gören Turabi'nin durumu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyordu. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, Turabi'nin geleceği hakkında üzücü bir haber verdi.
SURVİVOR TURABİ ELENDİ Mİ?
Geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan Turabi'nin Survivor akıbeti belli oldu. Bir süredir yarışmada yer almayan ve izleyenler tarafından merak konusu olan Turabi ile ilgili üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu.
Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz hafta Turabi'nin bir sakatlığı oldu. Daha sonra doktor kontrolündeydi. 5 gün boyunca doktoru ve Turabi görüştüler. Bu 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi ve kırmızı takım açısından erken bi veda.... Turabi de yaptığı açıklamada devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinde de ciddi bir sıkıntı vardı. " dedi.