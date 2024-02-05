İnci Taneleri dizisinde başrol değişikliği kararı: Ve seyirciyi hüsrana uğratacak haber geldi!

Yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan gelişmeler, izleyicileri bekleyen sürprizlerle dolu. Fragmanda dikkat çeken başlıklardan biri, Dilber'in söylediği yalanın gün yüzüne çıkması. İzleyiciler, karakterin gerçek kimliğini ve geçmişini öğrenme fırsatı bulacaklar. Bu durum, dizinin ana hikayesinde büyük bir dönemeç olabilir.

İlk bölümde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak son bölümde yapılan değişiklikler, izleyiciler arasında karışık duygulara neden oldu. Kubilay Aka'nın yokluğuyla başlayan ilk bölüm sonrası yeni bölümde hızlı bir giriş yapmasına neden oldu.