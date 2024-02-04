Kızılcık Şerbeti’nde 2 yeni başrol ayrılığı krizi çıktı; Diziyi finalin eşiğine getirecek!

Özellikle Nilay'ın ortaya çıkan ihaneti, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış ve bebeğinin babasının kim olduğu sorularını gündeme getirmişti.

Dizinin son bölümünde, Pembe'nin sebep olduğu tartışma sonucunda Doğa ve Fatih, anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alıyor. Bu karar, izleyicileri şaşırtırken, dizinin daha da karmaşık bir hale evrileceğini düşündürüyor.