Kızılcık Şerbeti’nde 2 yeni başrol ayrılığı krizi çıktı; Diziyi finalin eşiğine getirecek!

Kızılcık Şerbeti dizisi, 49. bölümüyle seyirciyi şoke eden bir dizi olayla gündemde. Hikayedeki ana karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken, son bölümde ortaya çıkan beklenmedik bir ayrılık haberi herkesi şaşırttı.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Emrah Altıntoprak gibi isimlerin yer aldığı dizi Kızılcık Şerbeti, yine izleyicileri hayrete düşürecek haberler sarstı. Son bölümde yaşanan olaylar, izleyicileri şaşkına döndürüyor.
İhanet, gerilimin dorukta olduğu dizi, sosyal medya platformlarında da büyük tartışmalara yol açıyor.