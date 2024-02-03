Yıllarca hep gözden kaçırmışız! Yalı Çapkını, Teşkilat, Muhteşem Yüzyıl, Gönül Dağı’nda inanılmaz çekim hataları

TEŞKİLAT'TA DUBLÖRÜN YÜZÜ FARK EDİLİYOR Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Teşkilat dizisinde, bazı sahnelerde ana karakterler yerine dublörlerin kullanıldığı bir sır değil. Ancak, dublörlerin yüzünün açıkça göründüğü anlar da olabiliyor ki bu da dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE LEYLA'NIN DEĞİŞEN KÜPELERİ Duygusal anların yoğun yaşandığı Yaprak Dökümü dizisinde Leyla'nın salondan mutfağa geçiş yaptığı bir sahnede küpelerinin değiştiğini fark etmek mümkün. Bu durum, karakterin psikolojik değişimini yansıtan bir metafor olarak mı, yoksa basit bir çekim hatası mı, izleyiciye bırakılmış.

GÖNÜL DAĞI'NDAKİ JURİ MASASI Gönül Dağı dizisi sıcak hikayeleri ve samimi karakterleriyle kalplerimizi fethetse de, çekim hatalarıyla da gülümsetiyor.

Dizinin dokuzuncu bölümünde, kamera açısı yarışma jürisine döndüğünde arka planda bir set çalışanının kısa süreliğine göründüğü fark ediliyor.