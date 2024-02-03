Yıllarca hep gözden kaçırmışız! Yalı Çapkını, Teşkilat, Muhteşem Yüzyıl, Gönül Dağı’nda inanılmaz çekim hataları

Televizyon dizileri milyonlarca izleyiciye farklı dünyalar sunarak günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı tanıyor. Ancak dikkatle izlediğimiz dizilerde bile bazen yapılan çekim hataları gözden kaçabiliyor. İşte o sahneler!
Televizyon dizileri milyonlarca izleyiciye farklı dünyalar sunarak günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı tanıyor. Ancak dikkatle izlediğimiz dizilerde bile bazen yapılan çekim hataları gözden kaçabiliyor. İşte o sahneler!
YALI ÇAPKINI'NDA HAVAALANI SAHNESİNDEKİ SÜRPRİZ MİSAFİR
Dramatik sahneleriyle bizi ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde, havaalanı çekimlerinden birinde beklenmedik bir konuk var. Kamera açıları arasında kaybolan set ekibinden biri, hiç beklenmedik bir anda kareye giriyor. Bu detay, dizinin sıkı takipçileri tarafından yakalanıyor.
MUHTEŞEM YÜZYIL'DA ARABA
Muhteşem Yüzyıl zaman zaman çekim hatalarıyla da gündeme geliyor. Dizinin klasik hatalarından biri, karakterlerin arasında geçen tarihi atmosferde, arka planda beliren modern bir araba oldu.
TEŞKİLAT'TA DUBLÖRÜN YÜZÜ FARK EDİLİYOR
Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Teşkilat dizisinde, bazı sahnelerde ana karakterler yerine dublörlerin kullanıldığı bir sır değil. Ancak, dublörlerin yüzünün açıkça göründüğü anlar da olabiliyor ki bu da dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmıyor.
YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE LEYLA'NIN DEĞİŞEN KÜPELERİ
Duygusal anların yoğun yaşandığı Yaprak Dökümü dizisinde Leyla'nın salondan mutfağa geçiş yaptığı bir sahnede küpelerinin değiştiğini fark etmek mümkün. Bu durum, karakterin psikolojik değişimini yansıtan bir metafor olarak mı, yoksa basit bir çekim hatası mı, izleyiciye bırakılmış.
GÖNÜL DAĞI'NDAKİ JURİ MASASI
Gönül Dağı dizisi sıcak hikayeleri ve samimi karakterleriyle kalplerimizi fethetse de, çekim hatalarıyla da gülümsetiyor.
Dizinin dokuzuncu bölümünde, kamera açısı yarışma jürisine döndüğünde arka planda bir set çalışanının kısa süreliğine göründüğü fark ediliyor.