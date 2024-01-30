Yeliz Yeşilmen daracık taytıyla boy gösterdi! Yorum üstüne yorum yağdı: Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Yeşilmen, son olarak ünlü erkeklerin estetikli halleriyle gündem olmasına dair açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Yeşilmen, "Erkek adam erkek gibi olur. Bırakın yüzünüz kırışsın" diyerek erkeklerin estetik yaptırmasına isyan etmiş ve uzun süre konuşulmuştu.
Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, taytının reklamını yapmak için bowling salonunda bir o yana bir bu yana yürüyerek pozlar verdi.
O anları Instagram'da yayınlayan Yeşilmen'e "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumları geldi.
Vücudunun kıvrımlarına inanılmayan Yeşilmen'den ise jet hızıyla açıklama geldi.
Ünlü isim, yapılan yoruma dair "Hayır tabii ki doğuştan" yanıtını verdi.
İşte Yeliz Yeşilmen'in o paylaşımı...