25 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i andı! Satırları yürek sızlattı: Eksiğim sensiz bilesin...

Yeşilçam efsanelerinden Öztürk Serengil, 11 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Kozyatağı'ndaki evinde yaşamını yitirdi. Kızı Seren Serengil ise ölümünden 25 yıl sonra sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımla babasını andı.
Yeşilçam efsanelerinden Öztürk Serengil, 11 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Kozyatağı'ndaki evinde yaşamını yitirdi. Kızı Seren Serengil ise ölümünden 25 yıl sonra sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımla babasını andı.
Yıllar önce çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Serengil, 25 yıl önce aramızdan ayrılan babası Öztürk Serengil'e olan özlemini ve hayranlığını dile getirdi.
Serengil, şu ifadeleri kullandı: "O kadar uzaktan çekilmiş bir fotoğraf ki ama en sevdiklerimden. Babamın sahnesine zorla çıkmak istediğim, Ajda şarkılarını söylediğim, bale müsamereden kalma İspanyol kıyafetimle çıkmak için kuliste ciyak ciyak ağladığım günlerden biri.
'Armut böyle dibine düştü' derdin. Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün. Senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize. Mekanın cennettir"
"Seni çok özlüyorum baba" diyen Seren Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor.
Ne kadar eli açık, ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir kalp atmış sende. Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum çok. Eksiğim sensiz bilesin.
Yani ne yapsam yerine koyamadım, eksikliğini dolduramadım. Yarım kalmış sana doymamış kızın seni bugün yine özlemle anıyor çok öpaj öpaj öpaj"
İşte o paylaşım...