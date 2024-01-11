25 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i andı! Satırları yürek sızlattı: Eksiğim sensiz bilesin...

'Armut böyle dibine düştü' derdin. Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün. Senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize. Mekanın cennettir"

"Seni çok özlüyorum baba" diyen Seren Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor.

Ne kadar eli açık, ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir kalp atmış sende. Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum çok. Eksiğim sensiz bilesin.

Yani ne yapsam yerine koyamadım, eksikliğini dolduramadım. Yarım kalmış sana doymamış kızın seni bugün yine özlemle anıyor çok öpaj öpaj öpaj"

İşte o paylaşım...