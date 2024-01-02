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2023’e veda ederken sınır tanımadı! Hadise’nin göğsünü göstererek verdiği pozlara tepkiler çığ gibi büyüdü: İğrenç gerçekten...

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip 5 ay sonra boşanmasıyla gündeme gelen Hadise, 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şarkıcı, yılın son günü yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Hadise’nin 2023'e veda paylaşımda yer alan göğsü açık pozlarına tepki yağdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 10:22 Güncelleme 02 Ocak 2024, 10:27
2023’e veda ederken sınır tanımadı! Hadise’nin göğsünü göstererek verdiği pozlara tepkiler çığ gibi büyüdü: İğrenç gerçekten...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şarkıcının 2023'e veda paylaşımı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında 2023 yılında çekildiği kareleri derlediği bir video yayınladı. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içince sosyal medyada gündem oldu.

2023'e veda ederken sınır tanımadı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği videoda yer alan bazı kareler ise görenleri şaşkına çevirdi.

Hadise 'Bye 2023' paylaşımında bolca göğüs dekoltesi paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise o karelere tepki gösterdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'ye "Biri şuna çok kötü göründüğünü söylesin", "İğrenç gerçekten iğrenç" yorumlarında bulundu.

İşte Hadise'nin o paylaşımı...

Hadise

Hadise

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