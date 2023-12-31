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Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 00:55 Güncelleme 01 Ocak 2024, 01:03
Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca ’kummerspeck’ kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

A) Hüzün kavurması

B) Keder pastırması

C) Acı jambonu

D) Ayrılık sucuğu

Cevap: Keder pastırması

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