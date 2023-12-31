Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan, psikoloji terimi olan Almanca 'kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?

A) Hüzün kavurması

B) Keder pastırması

C) Acı jambonu

D) Ayrılık sucuğu

Cevap: Keder pastırması