2001'de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002'de Los Angeles'taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014'te ne olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 2001'de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002'de Los Angeles'taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014'te ne olmuştur?

A) Sökülüp kaçırılmıştır

B) Böceklenip kurumuştur

C) Sevmeyenler tarafından yakılmıştır

D) Yanlışlıkla kesilmiştir

Cevap: Böceklenip kurumuştur