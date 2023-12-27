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Serenay Sarıkaya ile aşk mı yaşıyorlar? Mert Demir ilk kez konuştu: Kendi aramızda bir şeydi ama...

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya’nın bu ilişkisi de mutlu sonla bitmedi. Kariyeri kadar özel hayatıyla sık sık gündemde olan Sarıkaya, son olarak 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla tanınan şarkıcı Mert Demir ile anıldı. Sarıkaya, sorulara “Durun bakalım” yanıtını vererek de iddiaları güçlendirdi. Demir ise önceki gün Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu. İşte “Kendi aramızda bir şeydi” diyen Mert Demir’in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:42
Serenay Sarıkaya ile aşk mı yaşıyorlar? Mert Demir ilk kez konuştu: Kendi aramızda bir şeydi ama...

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, son olarak ise 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla tanınan şarkıcı Mert Demir ile anıldı.

Geçen günlerde özel bir davet katılan Serenay Sarıkaya, çıkışta soruları kısaca yanıtladı ve kafa karıştıran ifadeler kullandı.

Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" dedi.

"DURUN BAKALIM"
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ise, "Durun bakalım" diyerek gülümsedi ve akıllarda soru işareti bıraktı.

MER DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA!
Mert Demir'den de konuya dair ilk açıklama geldi. Demir, şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu.

Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için"

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