Serenay Sarıkaya ile aşk mı yaşıyorlar? Mert Demir ilk kez konuştu: Kendi aramızda bir şeydi ama...

MER DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA! Mert Demir 'den de konuya dair ilk açıklama geldi. Demir, şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu.

Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için"