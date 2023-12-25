Müge Anlı Mustafa Hakkulu cinayeti son dakika! Mustafa Hakkulu bulundu mu, öldü mü? Acı haberi geldi: Cansız bedeni bakın nereden çıktı

Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son olarak Mustafa Hakkulu 'nun kayıp işlendi. 13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde sırra kadem basan Mustafa Hakkulu'na ulaşıldı mı merak ediliyor. Hakkulu'nun ailesi Bengü'yü suçlarken gelin görümce canlı yayında kapışmıştı. Peki son durum ne? Mustafa Hakkulu bulundu mu son dakika? Müge Anlı Mustafa Hakkulu öldü mü?

MÜGE ANLI MUSTAFA HAKKULU OLAYI

13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde yaşanan olayda evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu kayıplara karıştı. Polise giderek kayıp başvurusu yapan aile soluğu daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Canlı yayında konuşan anne Zühre Hakkulu, "Karısıyla sorunlar yaşıyordu. O gün çiçek alıp barışmak istemiş ama gelinim kabul etmemiş. Ne olur gel oğlum evlatların ağlıyor" dedi.

Mustafa Hakkulu'nun kardeşi Seher de "Neden gidip gidip abimin yanına dönüyorsun sen neden? Paran bitiyor. Geri gelip abimin yanına dönüyorsun. Abim bütün pisliklerini kapattı. Senin yüzünden bizimle arasını açtı.