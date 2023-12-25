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Müge Anlı Mustafa Hakkulu cinayeti son dakika! Mustafa Hakkulu bulundu mu, öldü mü? Acı haberi geldi: Cansız bedeni bakın nereden çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu'nun bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Müge Anlı'nın izleyicileri ''Mustafa Hakkulu bulundu mu son dakika? Müge Anlı Mustafa Hakkulu öldü mü?'' sorularına yanıt arıyor. Son olarak 35 yaşındaki Hakkulu'nun kaybolduğu gün kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni dere yatağında bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 14:44 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:41
Müge Anlı Mustafa Hakkulu cinayeti son dakika! Mustafa Hakkulu bulundu mu, öldü mü? Acı haberi geldi: Cansız bedeni bakın nereden çıktı

Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son olarak Mustafa Hakkulu'nun kayıp işlendi. 13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde sırra kadem basan Mustafa Hakkulu'na ulaşıldı mı merak ediliyor. Hakkulu'nun ailesi Bengü'yü suçlarken gelin görümce canlı yayında kapışmıştı. Peki son durum ne? Mustafa Hakkulu bulundu mu son dakika? Müge Anlı Mustafa Hakkulu öldü mü?

MÜGE ANLI MUSTAFA HAKKULU OLAYI

13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde yaşanan olayda evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu kayıplara karıştı. Polise giderek kayıp başvurusu yapan aile soluğu daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Canlı yayında konuşan anne Zühre Hakkulu, "Karısıyla sorunlar yaşıyordu. O gün çiçek alıp barışmak istemiş ama gelinim kabul etmemiş. Ne olur gel oğlum evlatların ağlıyor" dedi.

Mustafa Hakkulu'nun kardeşi Seher de "Neden gidip gidip abimin yanına dönüyorsun sen neden? Paran bitiyor. Geri gelip abimin yanına dönüyorsun. Abim bütün pisliklerini kapattı. Senin yüzünden bizimle arasını açtı.

İlk evlendikleri zamanlarda muhtarın oğluna kaçmıştı. Muhtar getirdi teslim etti. Sürekli gidiyordu. Arasın muhtar bağlansın.

Abim bunun neyini sevdi biz de bilmiyoruz Müge Abla, sürekli bunu affetti. Parası bitti döndü abimi kullandı. Biz abimin yaşadığından emin bile değiliz. Belki de yaşamıyor... Abi, yaşıyorsan ortaya çık "Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum" de… Abim onu sürekli affetti.

Psikolojisi de dengesi de bozuldu. Karısı yüzünden ağabeyim çok çekti. Çocuklarının babasını değil parasını düşünüyor" diye konuştu.

ACI HABER GELDİ

Mustafa Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ailesinin başvurusu üzerine bir televizyon kanalında da haberler yapılan Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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