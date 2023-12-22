Teşkilat’ta seyirciyi çılgına çevirecek bir başrol ayrılığı daha! Kalemi kırıldı, tam rayına oturdu derken...

Ahmet Uğur Say'ın Yokluğunun Diziye Etkisi

Ahmet Uğur Say'ın Gürcan karakteri olarak ekranda olmaması, dizinin dinamiklerinde belirgin bir değişiklik yaratıyor. Say'ın yokluğu, hem hikaye akışında hem de karakterler arası etkileşimlerde fark edilir bir boşluk yaratmış gibi görünüyor.