Fenomen Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören şaşıp kaldı! “Amin” videosuyla tanınmıştı...

Takipçi sayısı hızla artan Yıldız, kısa sürede sosyal medyada herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

"Amin diyen kız" olarak hafızalara kazınan Yıldız, geçen günlerde burun ameliyatı oldu. Yıldız, henüz burnundaki alçılar duruyorken bir de dudak dolgusu yaptırdı.