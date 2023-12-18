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Fenomen Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören şaşıp kaldı! “Amin” videosuyla tanınmıştı...

TikTok fenomeni Gizem Yıldız, “Amin” videosuyla sosyal medyada viral oldu ve “Amin diyen kız” olarak hafızalara kazındı. Kısa sürede sosyal medyada herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Yıldız, çektiği videolarla sık sık adından söz ettirdi. TikTok fenomeni, şimdi ise geçirdiği estetik operasyonuyla gündem oldu. Estetik sonrası haliyle görenleri şaşkına çeviren Yıldız, bambaşka biri oldu. İşte Gizem Yıldız’ın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 13:31 Güncelleme 18 Aralık 2023, 13:31
Fenomen Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu! Son halini gören şaşıp kaldı! “Amin” videosuyla tanınmıştı...

Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda geçen "Amin amin" sözüyle gündem olmuştu.

Takipçi sayısı hızla artan Yıldız, kısa sürede sosyal medyada herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

"Amin diyen kız" olarak hafızalara kazınan Yıldız, geçen günlerde burun ameliyatı oldu. Yıldız, henüz burnundaki alçılar duruyorken bir de dudak dolgusu yaptırdı.

Dudak dolgusu yaptırdığı anları kayıt altına aldıran Yıldız, kendisine 'sinsi dudak' dendiği için böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Burnundaki alçılar ve bandajlar çıkan, dudaklarına dolgu yaptıran fenomen Gizem Yıldız'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Gizem Yıldız'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İşte Gizem Yıldız'ın son hali...

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