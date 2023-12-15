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6 ay önce apar topar evlenmişti! Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’ndan oğluyla ilk poz! Yorum yağdı: Aslı Enver, Filiz Akın...

Pınar Deniz ile başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde Ilgaz Savcı karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, geçen Haziran ayında Burcu Denizer ile dünya evine girmişti. Ünlü çift, 8 Aralık’ta Ardıç adını verdikleri oğullarına kavuştu. İlk kez baba olma heyecanını yaşayan Urgancıoğlu, kural bozdu ve minik oğluyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken Aslı Enver, Filiz Akın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerden yorumlar peş peşe geldi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:46 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:46
6 ay önce apar topar evlenmişti! Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’ndan oğluyla ilk poz! Yorum yağdı: Aslı Enver, Filiz Akın...

Yargı dizisinde Pınar Deniz ile başrolü üstlenen Kaan Urgancıoğlu, geçen Haziran ayında Burcu Denizer ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin nikah sonrasında bebek bekledikleri ortaya çıktı. Ünlü çift, 8 Aralık'ta ise Ardıç adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, eşi ve oğlunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım.

Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim"

İLK PAYLAŞIM!
Oğlunun kendine benzediğini söyleyen Urgancıoğlu, kural bozarak minik bebeğiyle ile ilk pozunu takipçileri ile paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına Aslı Enver, Filiz Akın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerden yorumlar peş peşe geldi.

Gonca Vuslateri "Duamla... Nazarlar değmesin" ifadelerini kullanırken Filiz Akın, "Analı, babalı büyüsün Kaan Bey. Sevgiler" yorumunda bulundu.

Öte yandan Urgancıoğlu birçok meslektaşı gibi oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun baba-oğul paylaşımı...

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