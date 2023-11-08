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Kafaları karıştırdı! 36 yaşındaki Merve Boluğur’dan Teoman’a gönderme: Boş boş dolaşıyorum!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, son dönemlerde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı. Boluğur’un Teoman göndermesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 16:30 Güncelleme 08 Kasım 2023, 16:30
Kafaları karıştırdı! 36 yaşındaki Merve Boluğur’dan Teoman’a gönderme: Boş boş dolaşıyorum!

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Kameralara her yakalanışında magazin gündemine adını yazan Merve Boluğur, yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı.

Muhabirlerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Merve Boluğur, "Teoman gibiyim işte boş boş dolaşıyorum" diyerek uzaklaştı.

"KEŞKE GERÇEKTEN VAMPİR OLSAM"
Geçen günlerde yine bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur, Cadılar Bayramı kostümü hakkında söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, "Drakula hayranıyım, sürekli vampir filmleri izlerim."

"Cadılar Bayramında da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim" yanıtını verdi.

"Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız?" sorusuna Boluğur, "Hemen 'evet' derim. Rolde bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor."

"Keşke gerçekten vampir olsam" söyleriyle bir kez daha adından söz ettirdi.

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