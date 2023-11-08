Kafaları karıştırdı! 36 yaşındaki Merve Boluğur’dan Teoman’a gönderme: Boş boş dolaşıyorum!

Muhabirlerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Merve Boluğur , " Teoman gibiyim işte boş boş dolaşıyorum" diyerek uzaklaştı.

"KEŞKE GERÇEKTEN VAMPİR OLSAM" Geçen günlerde yine bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur, Cadılar Bayramı kostümü hakkında söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, "Drakula hayranıyım, sürekli vampir filmleri izlerim."

"Cadılar Bayramında da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim" yanıtını verdi.

"Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız?" sorusuna Boluğur, "Hemen 'evet' derim. Rolde bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor."