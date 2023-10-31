Nurgül Yeşilçay süper minisini giyip salonun ortasında poz verdi! Gören bir daha baktı: Ben artık evde böyle takılacağım...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla konuşulan Yeşilçay, Instagram'da dikkat çeken bir poz yayınladı.

Nurgül Yeşilçay , paylaşımının altına ise "Ben artık evde böyle takılacağım" notunu ekledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poza, yorum ve beğeni yağdı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...