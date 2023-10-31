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Nurgül Yeşilçay süper minisini giyip salonun ortasında poz verdi! Gören bir daha baktı: Ben artık evde böyle takılacağım...

Asmalı Konak dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son dönemlerde ise Instagram’da yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekleyen Yeşilçay, süper mini elbisesiyle evinin salonunda verdiği pozu yayınladı. Yeşilçay’ın hem pozu hem de paylaşımına düştüğü not çok konuşuldu. İşte Nurgül Yeşilçay’ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 14:58 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:58
Nurgül Yeşilçay süper minisini giyip salonun ortasında poz verdi! Gören bir daha baktı: Ben artık evde böyle takılacağım...

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanınan Nurgül Yeşilçay, kariyerindeki asıl sıçrayışı Asmalı Konak ile yaşadı.

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, performansıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekti. Şimdilerde Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla konuşulan Yeşilçay, Instagram'da dikkat çeken bir poz yayınladı.

Ünlü oyuncu, vücudunu saran mini elbisesi ile evinin salonunda verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Nurgül Yeşilçay, paylaşımının altına ise "Ben artık evde böyle takılacağım" notunu ekledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poza, yorum ve beğeni yağdı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...

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