Çin'in başkenti Pekin'den dünyanın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Çin'in başkenti Pekin'den dünyanın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

A) Çin

B) Japonya

C) ABD

D) Arjantin

Cevap: D şıkkı