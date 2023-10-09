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47 yaşında 58 kilo olmanın sırrı! 24 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! "Sadece 1 tatlı kaşığı..."

Ünlü sunucu Zuhal Topal, son iki yılda gösterdiği etkileyici çaba ve azimle 35 kilo vererek büyük bir başarı elde etti. Zuhal Topal, kilo verme sürecinde beslenme düzenini büyük ölçüde değiştirdi. Fast food, işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketimini azaltarak sağlıklı ve dengeli bir diyet benimsedi. Bol miktarda sebze, meyve ve protein içeren besinleri tercih ediyor. Özellikle glisemik indeksi düşük olan gıdaları tercih ederek kan şekerini dengelemeye dikkat ediyor. İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ve sağlıklı yaşam tercihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ekim 2023, 09:14 Güncelleme 13 Ekim 2023, 20:48
47 yaşında 58 kilo olmanın sırrı! 24 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! Sadece 1 tatlı kaşığı...

Zuhal Topal'ın yıllar önceki hamilelik fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü sunucu Zuhal Topal son iki yılda göz kamaştırıcı bir şekilde 35 kilo verdi. Doğum kilolarından hızlıca nasıl kurtulduğunu merak edenler Topal'ın zayıflama sırrını merak ediyor. Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınan Zuhal Topal'ın ne tükettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

NASIL KİLO VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sunucu Zuhal Topal yıllar önce, kızının doğumunun ardından 35 kilo vererek sıkça konuşulan bir başarıya imza attı.

Topal, bu kilo kaybının bir kısmını, kızı Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirmenin doğal etkisiyle yaşadığını açıkladı.

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ONU TÜKETTİ

Ancak Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlere dayanmıyor. Kendisinin sağlıklı kilo verme yolculuğunda bir diğer önemli unsur, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketmesi. Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını belirten Topal, bu besin takviyesini önerdi.

Ayrıca, Topal, doktor kontrolünde bir diyet programına da sadık kaldığını vurguluyor. Az ve sık yemek yeme prensibine uyarak beslendiğini dile getiren ünlü sunucu, doktor gözetiminde diyet yapmanın önemini vurguluyor.

Zuhal Topal'ın kilo verme sürecinde kullanmış olduğu çörek otu yağıyla ilgili öneriler de dikkat çekiyor. Bu yağı evde kendisi hazırlayan Topal, her öğünden önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor. Yutamayanlar içinse çörek otu yağının 1 çay kaşığı şeklinde kullanılması öneriliyor.

Çörek otunun tokluk hissi yaratmaya yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı bilinirken aynı zamanda kanser, sindirim sorunları, astım, diyabet gibi birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.


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