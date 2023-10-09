47 yaşında 58 kilo olmanın sırrı! 24 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! "Sadece 1 tatlı kaşığı..."

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ONU TÜKETTİ Ancak Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlere dayanmıyor. Kendisinin sağlıklı kilo verme yolculuğunda bir diğer önemli unsur, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketmesi. Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını belirten Topal, bu besin takviyesini önerdi.

Ayrıca, Topal, doktor kontrolünde bir diyet programına da sadık kaldığını vurguluyor. Az ve sık yemek yeme prensibine uyarak beslendiğini dile getiren ünlü sunucu, doktor gözetiminde diyet yapmanın önemini vurguluyor.

Zuhal Topal'ın kilo verme sürecinde kullanmış olduğu çörek otu yağıyla ilgili öneriler de dikkat çekiyor. Bu yağı evde kendisi hazırlayan Topal, her öğünden önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor. Yutamayanlar içinse çörek otu yağının 1 çay kaşığı şeklinde kullanılması öneriliyor.

Çörek otunun tokluk hissi yaratmaya yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı bilinirken aynı zamanda kanser, sindirim sorunları, astım, diyabet gibi birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.