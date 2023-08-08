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82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. Acı haberi merhum sanatçının kızı Damla Koray sosyal medyada duyururken ünlü isimlerden veda paylaşımları peş peşe geldi. Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı. İşte aralarında Pınar Altuğ, Emel Sayın, Mustafa Sandal ve Nebahat Çehre gibi isimlerin de yer aldığı ünlülerin duygu yüklü veda paylaşımları...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:09 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:39
82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Fesuphanallah, Cemalim, Sevince, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çöpçüler, Şaşkın, Esrarabim, Anma Arkadaş ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçının acı haberini ise kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti:

"Babam...

'Babamız' Canımın taa içi... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim 'senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak.

Hakkını helal et.

Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla"

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Damla Koray'ın yürek yakan vedasının ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

İşte ünlülerin duygu yüklü o paylaşımları...

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

NAZAN ÖNCEL

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

NİLGÜN BELGÜN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

YEKTA KOPAN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

SILA GENÇOĞLU

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

İLKER KALELİ

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

ORHAN GENCEBAY

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

EMEL SAYIN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

NEBAHAT ÇEHRE

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

MUSTAFA SANDAL

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

CEZA

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

AJDA PEKKAN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

HASAN KAÇAN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

FİLİZ AKIN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

IŞIN KARACA

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

PINAR ALTUĞ

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

NİHAT DOĞAN

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

ERKİN KORAY

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

ERKİN KORAY

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

ERKİN KORAY

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

ERKİN KORAY

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...


SON DAKİKA