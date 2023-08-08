82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray’a ünlülerden duygusal veda! “O da gitti” Pınar Altuğ, Ayşegül Aldinç, Nebahat Çehre...

Fesuphanallah, Cemalim, Sevince, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çöpçüler, Şaşkın, Esrarabim, Anma Arkadaş ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.
Fesuphanallah, Cemalim, Sevince, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çöpçüler, Şaşkın, Esrarabim, Anma Arkadaş ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.
Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçının acı haberini ise kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti:
"Babam...
'Babamız' Canımın taa içi... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.
Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...
Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.
Eminim 'senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak.
Hakkını helal et.
Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla"
Damla Koray'ın yürek yakan vedasının ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.
Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.
İşte ünlülerin duygu yüklü o paylaşımları...
NAZAN ÖNCEL
AYŞEGÜL ALDİNÇ
NİLGÜN BELGÜN
YEKTA KOPAN
SILA GENÇOĞLU
İLKER KALELİ
ORHAN GENCEBAY
EMEL SAYIN
NEBAHAT ÇEHRE
MUSTAFA SANDAL
CEZA
AJDA PEKKAN
HASAN KAÇAN
FİLİZ AKIN
IŞIN KARACA
PINAR ALTUĞ
NİHAT DOĞAN
ERKİN KORAY
ERKİN KORAY
ERKİN KORAY
ERKİN KORAY