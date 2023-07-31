Ben Bu Cihana Sığmazam 'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin izleyicileri yeni sezona odaklandı. İkinci sezon tarihi ise merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon tarihi belli olunca haberimizde yer alacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.