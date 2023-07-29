90 günde 10 kilo verme garantili Seray Sever diyeti! Tek formülle çatır çatır yağ yaktı! İşte 65’ten 54 kiloya düşme sırrı

Tatlıları tamamen hayatından çıkarmadığını ancak ölçüyü kaçırmadığını belirten ünlü isim dengeli bir beslenmeyle kilo vermek mümkün olduğunu gösterdi.

SERAY SEVER'İN 10 KİLO VERDİĞİ DİYET

65 kilodan 54 kiloya düşen Sever organik beslendiğini, ayrıca evinde yemekleri kendisinin yaptığını belirterek, "İşin prensibi çok sık ama azar azar yemek. Kendimi kısıtlamıyorum, tatlı da yiyorum ama hiçbir zaman ölçüyü kaçırmıyorum?" dedi.

Sabah: 4 kaşık mısır gevreği, bir bardak light süt ve bir kaşık bal ya da 2 adet domates, bir dilim yağsız beyaz peynir, 2 dilim ekmek.

Kuşluk vakti: 1 adet meyve.