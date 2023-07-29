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90 günde 10 kilo verme garantili Seray Sever diyeti! Tek formülle çatır çatır yağ yaktı! İşte 65'ten 54 kiloya düşme sırrı

Ünlü isim Seray Sever kilo verme sırrını açıkladı. Sever bir haftalık diyet programını detaylı bir şekilde paylaşarak fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Tatilden önce kilo vermeye odaklananlar için ilham kaynağı olan Seray Sever sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Paylaştığı diyet listesiyle takipçilerine kilo verme sürecinde nasıl ilerleyebileceklerine dair bir fikir sunan ünlü isim kilo kontrolünde doğal ve organik beslenmeye öncelik verdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 17:51 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 17:51
90 günde 10 kilo verme garantili Seray Sever diyeti! Tek formülle çatır çatır yağ yaktı! İşte 65’ten 54 kiloya düşme sırrı

Seray Sever kilo verme sürecine girdiğini ve tüm öğünlerin diyet listesini takipçileriyle paylaşarak ilham vermeye çalıştığını belirtti. Sever, bir haftalık kilo verme diyetinin detaylarını takipçileriyle paylaşarak tatilden önce kilo vermeye çalışanlara ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Kendi kilo verme deneyimine dayanarak oluşturduğu diyetinde neler olduğunu da paylaşan Sever, sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim konularına vurgu yapıyor. Sever, evinde yemekleri kendisinin hazırladığını ve bu sayede öğünlerini daha kontrollü bir şekilde düzenlediğini ifade etti.

"İşin prensibi çok sık ama azar azar yemek" diyen Seray Sever, kendisini kısıtlamadan, besinleri ölçülü bir şekilde tüketerek kilo verme hedefine ulaştığını söyledi.

Seray Sever'in bir haftalık diyet programında hangi besinlerin yer aldığı da takipçileriyle paylaşıldı. Detaylı bir şekilde düzenlenen diyet listesi, dengeli bir beslenme planının temelini oluşturdu.

Tatlıları tamamen hayatından çıkarmadığını ancak ölçüyü kaçırmadığını belirten ünlü isim dengeli bir beslenmeyle kilo vermek mümkün olduğunu gösterdi.

SERAY SEVER'İN 10 KİLO VERDİĞİ DİYET

65 kilodan 54 kiloya düşen Sever organik beslendiğini, ayrıca evinde yemekleri kendisinin yaptığını belirterek, "İşin prensibi çok sık ama azar azar yemek. Kendimi kısıtlamıyorum, tatlı da yiyorum ama hiçbir zaman ölçüyü kaçırmıyorum?" dedi.

Sabah: 4 kaşık mısır gevreği, bir bardak light süt ve bir kaşık bal ya da 2 adet domates, bir dilim yağsız beyaz peynir, 2 dilim ekmek.

Kuşluk vakti: 1 adet meyve.

Öğlen: Bir avuç içi kadar ızgara et (balık veya tavuk), yağsız salata ya da 8 kaşık nohut veya mercimek yemeği, yağsız salata.

Öğleden sonra: Yarım simit, light ayran. İkindi: 1 adet meyve.

Akşam: Sebze yemeği, yağsız salata ve bir dilim ekmek.

Gece: İçine bir kaşık bal ve biraz tarçın ilave edilmiş light yoğurt veya 1 bardak süt ve bir kaşık bal.


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