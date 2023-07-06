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    • Magazin
    • 06.07.2023 22:38
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    • 06.07.2023 22:39
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    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022'de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022'de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022’de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022'de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022'de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

    A) Alparslan

    B) Yusuf

    C) Efe

    D) Batu

    Cevap: A şıkkı Alparslan

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    Haberler Magazin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2022'de erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?
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