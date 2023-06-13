Gönül Dağı'nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderecekler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayelerini izleyicilerle buluşturarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu hafta yayınlanacak olan 102. bölümü heyecanla beklenen dizi, her hafta olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başarılı kadrosunda ise Berk Atan, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Melis Sevinç gibi isimler yer alıyor. Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu. İddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek.