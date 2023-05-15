Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'nın son halini gören şaştı kaldı! "Dağda keklik burada domates" repliğiyle nam salmıştı!

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden biri olan "Kurtlar Vadisi", izleyicilerine yıllar boyunca unutulmaz karakterler ve heyecan dolu hikayeler sunmuştu. Yüksel Arıcı, Türk televizyonunun önemli dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Pala, sert ve karizmatik duruşuyla izleyicilerin ilgisini çeken bir karakterdi. Arıcı, bu rolüyle büyük beğeni toplamış ve diziye damga vuran isimlerden biri oldu. Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini ise yıllar sonra tekrar etmesi izleyicileri mutlu etti.