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    • Magazin
    • 16.05.2023 09:03
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    • 16.05.2023 09:03
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    Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'nın son halini gören şaştı kaldı! "Dağda keklik burada domates" repliğiyle nam salmıştı!

    Kurtlar Vadisi'nde 2 sezon boyunca Pala karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüksel Arıcı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi olmuştu. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Usta oyuncunun domates ve salata toplarken çekilen görüntüleri Vadi hayranlarının dikkatini çekti. Oyuncunun domates topladığı görüntülerde "Dağda keklik burada domates." repliğini tekrar etmesi Kurtlar Vadisi hayranlarının hoş bir anı olarak hafızalarında yer etti.

    Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri Pala’nın son halini gören şaştı kaldı!

    Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden biri olan "Kurtlar Vadisi", izleyicilerine yıllar boyunca unutulmaz karakterler ve heyecan dolu hikayeler sunmuştu. Yüksel Arıcı, Türk televizyonunun önemli dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. Pala, sert ve karizmatik duruşuyla izleyicilerin ilgisini çeken bir karakterdi. Arıcı, bu rolüyle büyük beğeni toplamış ve diziye damga vuran isimlerden biri oldu. Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini ise yıllar sonra tekrar etmesi izleyicileri mutlu etti.

    Pala karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran Yüksel Arıcı'nın son halini görenler şaştı kaldı.

    İşte usta oyuncunun son hali...

        YÜKSEL ARICI KİMDİR?

        Yüksel Arıcı 7 Mart 1963'te Adana'da dünyaya geldi. Adana'da doğan Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim almıştır.

        1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır.

        1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'nın son halini gören şaştı kaldı! "Dağda keklik burada domates" repliğiyle nam salmıştı!
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