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    • Magazin
    • 20.04.2023 09:15
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    • 20.04.2023 09:15
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    Yeni Aşk-ı Memnu ile tanışın! Seyirciyi çılgına çevirecek fotoğraf geldi! Sürpriz başrol değişikliği...

    Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu görenler ise şaşkına dönüyor. Kadroda öyle isimler var ki herkes şaşıp kalıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Dizinin yeni oyuncuları Osman Sonant ve Boran Kuzum'dan yeni poz geldi. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi beklemeye başladı.

    Bihter için geri sayım başladı!

    Yıllar sonra beklenen haber geldi. Dijital platformlarda popülerliğini korumaya devam eden Aşk-ı Memnu film olarak geri dönüyor. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan set pozu geldi. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    GERİ DÖNÜYOR

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.

    KADRO SİL BAŞTAN...

    Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filmi için geri sayım başladı.

        TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak.

        Filmde Nebahat Çehre'nin rolü Firdevs Yöreoğlu'nu Hande Ataizi üstlenecek.

        İŞTE YENİ ADNAN ZİYAGİL

        Filmde Adnan Ziyagil'i canlandıracak oyuncu da belli oldu. Daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki oyuncu Osman Sonant karaktere hayat verecek.

            SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

            Heyecanla beklenen filmin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı.
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            Haberler Magazin Yeni Aşk-ı Memnu ile tanışın! Seyirciyi çılgına çevirecek fotoğraf geldi! Sürpriz başrol değişikliği...
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