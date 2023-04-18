Gönül Dağı'nda ikinci Meryem vakası... Herkes başrolü beklerken o çıkageldi!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. 93. bölümüyle ekranlara gelen dizide Taner ve ekip arkadaşlarının yaptıkları yeni icat büyük sevince neden oldu. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi.
ASUMAN İLE RAMAZAN GERİLİMİNE SON!
Son bölümlerde Asuman ve Ramazan arasında yaşanan gerilimlerin tatlıya bağlanması izleyiciyi mutlu etti.
GERİ DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATTI
Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.