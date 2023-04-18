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    • Magazin
    • 19.04.2023 08:31
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    • 19.04.2023 08:31
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    Gönül Dağı'nda ikinci Meryem vakası... Herkes başrolü beklerken o çıkageldi!

    Gönül Dağı'nda ikinci Meryem vakası yaşandı. Herkes Dilek'i beklerken o çıkageldi. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı.

    Gönül Dağı’nda ikinci Meryem vakası yaşandı!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. 93. bölümüyle ekranlara gelen dizide Taner ve ekip arkadaşlarının yaptıkları yeni icat büyük sevince neden oldu. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi.

    ASUMAN İLE RAMAZAN GERİLİMİNE SON!

    Son bölümlerde Asuman ve Ramazan arasında yaşanan gerilimlerin tatlıya bağlanması izleyiciyi mutlu etti.

    GERİ DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATTI

    Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.

        Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.

        Selma'nın diziye an, dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. Meryem karakteri de ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

        Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın evlenip evlenmeyeceğine çevrildi.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda ikinci Meryem vakası... Herkes başrolü beklerken o çıkageldi!
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